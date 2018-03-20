Соратники нардепа Надежды Савченко распространили ролик, в котором она в пустом зале Верховной Рады на фоне нагнетающей музыки с саркастической улыбкой говорит: «Бабах! Что страшно? А они нас боятся».

Соответствующее видео разместила на своей странице соратник по партии и пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.

В ролике после слов Савченко появляется надпись: «Надежда Савченко. Кандидат в президенты Украины».

В то же время в соцсетях распространяется еще один ролик, но с некоторыми отличиями.

В нем на фоне пустого зала Рады после нагнетающей музыки Савченко говорит: «Бабах! Всра**ся?» и подпись: «Надежда Савченко. Депутат от народа».

Украинской правде Проторченко пояснила, что основной посыл ролика в том, что парламентарии боятся собственных выдумок.

«У всех людей все нормально с восприятием. А депутаты Верховной Рады сами себе что-то придумали, сами себе испугались», - сказала Проторченко.

«Им раньше никогда не было страшно, а теперь они чего-то не понимают, потому что есть люди, не такие как они. Есть честные, порядочные, преданные этой стране, которые делают свое дело и которые давали присягу украинскому народу. Они (депутаты – ред.) сами себе что-то придумали и сами себе теперь ходят и создают дополнительные проблемы», - добавила она.

Проторченко отметила, что непонятно, что в головах нардепов, но обычные люди ничего не боятся.

«А то, что у них там в головах, то у них... Даже те, кто пришел к власти на волне Майдана, уже вросли в эти кресла. Вот и весь посыл», - сказала она.

Проторченко добавила, что это ее личное восприятие.

Как известно, Савченко в 2014 году, находясь в заключении в России, прошла в украинский парламент под первым номером списка партии «Батькивщина».

После освобождения она некоторое время работала в составе этой фракции, однако в декабре 2016 года Савченко исключили из «Батькивщины».

12 марта 2018 стало известно, что депутат Надежда Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

После допроса Савченко призвала украинцев к военному перевороту, пришла в Раду, откуда ее нардепы вывели якобы из-за угрозы с ее стороны.

Верховная Рада исключила Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на Савченко. Комитет ВР по вопросам регламента рассмотрит их 21 марта.

По словам Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.