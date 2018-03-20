Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене виз. Президент Петр Порошенко сообщил, что Катар готов предоставить Украине сжиженный газ.

Верховная Рада запретила пускать в здания органов власти людей с оружием.

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, из Администрации Президента выдавались приказы о ее ликвидации. Коллеги-нардепы советовали ей отравить парламент газом.

Апелляционный суд Киева оставил под стражей руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана, подозреваемого в совершении ряда преступлений против государства и его граждан. Рубану 15 марта сообщили о новом подозрении.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что его страна требует от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Венгрия будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО). Также Сийярто выступает против размещения в Берегово на Закарпатье батальона украинских военных численностью до одной тысячи солдат. МИД назвал эти заявления манипуляцией.

Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, заявили в Кремле.

Следствие рассматривает пять версий гибели героя АТО, военного летчика Владислава Волошина, исполнявшего обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт».

Польские националистические организации провели под посольством Украины в Варшаве акцию, на которой сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Посольство Украины в Республике Польша осудило манифестацию.

Верховная Рада Украины приняла постановление о повестке дня восьмой сессии ВР восьмого созыва (№8063).

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий, подконтрольных олигарху Дмитрию Фирташу, которые подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 млн грн.