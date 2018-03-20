«Газпром» в 2020 году не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита в Европу, поскольку к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа «Северного потока-2», пишет «Коммерсант».

Отмечается, что к концу 2019 года, когда истекает контракт на транзит газа через Украину, «Газпром» сможет прокачать через Nord Stream 2 не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд кубометров.

Таким образом, заключение нового транзитного контракта с Украиной неизбежно.

Газопровод Eugal, который должен стать продолжением газопровода Nord Stream 2 по территории Германии, будет полностью построен только к концу 2020 года, сообщили издании юв Gascade (владеет 50,5% в проекте).

Между тем сам Nord Stream 2 проектной мощностью 55 млрд кубометров в год, согласно неоднократным заявлениям «Газпрома», планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Но к этому моменту будет построена только первая из двух ниток Eugal. Это даст возможность транспортировать 9,9 млрд кубометров из Лубмина, где выйдет на сушу Nord Stream 2, в Восточную Германию (зона Gaspool), а также еще 21 млрд кубометров до границы с Чехией в Дойчендорфе. Кроме того, еще примерно 2,7 млрд кубометров «Газпром» сможет дополнительно транспортировать в направлении Нидерландов по существующему газопроводу Nel. Таким образом, на практике «Газпром» в 2020 году сможет использовать не более 34 млрд кубометров мощности Nord Stream 2. Полностью загрузить трубу монополия сможет только при вводе второй нитки Eugal. В «Газпроме» отказались от комментариев.

В целом график соответствует истории строительства первого Nord Stream.

Тогда газопровод Opal, играющий такую же роль, как Eugal (доставка газа с севера Германии в Чехию), вводился с годичным промежутком между первой и второй нитками — осенью 2011 и 2012 годов соответственно. Но в данном случае сроки по строительству газопроводов были привязаны к концу транзитного контракта с Украиной, который истекает 31 декабря 2019 года. Невозможность полностью загрузить Nord Stream 2 в первый год эксплуатации означает, что у «Газпрома» нет даже теоретических шансов избежать нового соглашения о транзите с Украиной, которое покрывало бы как минимум 2020 год.

В 2017 году «Газпром» прокачал через Украину 93 млрд кубометров газа. И даже если «Газпром» будет полностью загружать доступные мощности Nord Stream 2 и успеет построить обе нитки «Турецкого потока» (по 15,75 млрд кубометров), компании все равно придется прокачивать через Украину не менее 30 млрд кубометров в 2020 году при сохранении текущего спроса на российский газ в Европе. Однако «Газпром» уже наверняка не успеет построить газопроводы на Балканах для подачи газа в ЕС из второй нитки «Турецкого потока» — строительство даже небольшого магистрального газопровода занимает не менее полутора лет, а Болгария, Сербия и Венгрия пока даже не начали процесс выдачи разрешений. Вероятно, к началу 2020 года «Газпром» сможет использовать «Турецкий поток» только для нужд Турции, сняв с украинского направления около 16 млрд кубометров транзита. В таком случае «Газпрому» потребуется прокачивать через Украину уже 43 млрд кубометров в 2020 году. В противном случае компании придется нарушать долгосрочные контракты с потребителями, что может обернуться штрафами и потерями на миллиарды долларов.

Все эти оценки объемов необходимого украинского транзита сделаны на основании текущего уровня спроса на российский газ в Европе, но в ближайшие годы эта потребность может вырасти. Так, если правительство Нидерландов в марте решит сократить добычу на крупнейшем в ЕС месторождении Гронинген с нынешних 21,6 млрд кубометров до 12 млрд кубометров (это рекомендация регулятора после землетрясений в начале года), потребности страны в импорте увеличатся на 10 млрд кубометров в год. И даже если «Газпром» займет только половину освободившейся рыночной ниши, для роста экспорта на 5 млрд кубометров не будет иного варианта, кроме украинского маршрута.

Как отмечает Симон Пирани из Оксфордского института энергетических исследований, «Газпром» может к 2024 году обеспечить полную загрузку Nord Stream 2 и двух ниток «Турецкого потока», что, вероятно, позволит компании отказаться от украинского маршрута для обеспечения портфеля долгосрочных контрактов (около 180 млрд кубометров в год). Но, по его мнению, учитывая рост спроса на российский газ, компания «на практике не сможет полностью закрыть дверь для украинского транзита», даже когда указанные газопроводы будут построены.

Напомним, 5 марта «Газпром» направил НАК «Нафтогаз Украины» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

В НАК отметили, что «Газпрому» не удастся расторгнуть действующие контракты на покупку и транзит природного газа, заключенные в 2009 году, поскольку срок рассмотрения подобного иска в Стокгольмском арбитраже значительно превышает оставшийся период их действия.