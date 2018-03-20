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Два человека погибли, еще трое ранены в результате случайного взрыва гранты в одном из продуктовых магазинов Кишинева, сообщает Deschide.MD.

Инцидент произошел из-за бытовой ссоры между покупателями и продавщицей.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях одним из очевидцев, видно, что тело одного из погибших оказалось на улице. Правоохранительные органы, прибыв на место происшествия, обнаружили двух погибших. Еще три человека получили ранения, одного из пострадавших доставили в БСМП.

Служба InfoTrafic Национального инспектората полиции сообщила, что движение на улице Матеевич (от Болгарской до Александри) остановлено.

Источники издания утверждают, что трагедия произошла на почве бытовой ссоры между двумя покупателями и продавщицей, которая отказалась продавать им алкоголь. В результате мужчины начали угрожать ей гранатой.
ForUm

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