В очередном русофобском порыве власть и радикалы оказались едины, продемонстрировав пренебрежение к правам российских граждан в частности и международным правовым нормам в целом. Так Виктор Медведчук прокомментировал блокирование полицией зданий дипломатических представительств 18 марта, в день выборов президента РФ.

«Граждане Российской Федерации (по данным ЦИК РФ, на консульском учете в Украине стоят 72 тыс. россиян) в нашей стране были лишены права на свободное волеизъявление. 18 марта здания дипломатических представительств оказались полностью заблокированы полицией. «Подстраховать» правоохранителей пришли радикалы. В Киеве, Одессе, Харькове и Львове группы экстремистов устроили вандальские акции с оскорбительными для россиян лозунгами и перформансами, «минированием» консульств, обливанием дипучреждений зеленкой… Вакханалия радикалов дополнилась еще и акциями так называемых демократических сил ― группой поддержки бывшего главы Одесской ОГА, беглого грузинского президента Саакашвили», — написал политик в своем блоге.

Лидер «Украинского выбора» считает, что в очередном русофобском порыве власть и радикалы оказались едины.

«На этом фоне верхом цинизма выглядит заявление новоиспеченного украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что «нарушений недопуска обнаружено не было». И это при том, что, в соответствии с нормами международного права, запрет российским гражданам голосовать на выборах является грубейшим нарушением», — подчеркнул Медведчук.

Политик напомнил, что в МИД РФ назвали принятое в Украине решение «открытым вмешательством в сугубо внутренние дела Российской Федерации», противоречащим «не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам» и ведущим «к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях».

По мнению Медведчука, поддерживая антироссийскую истерию и игнорируя международные правовые нормы, украинская власть теряет не только остатки доверия своих соотечественников, но и остатки авторитета на международной арене.

«Когда же во власти наконец поймут, что формировать внутреннюю и внешнюю политику нужно с учетом мнения всего украинского народа, а не по указке «партии войны» и радикальных сил?» — задает риторический вопрос Медведчук.