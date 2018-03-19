Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Крыму.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС на сегодняшней встрече в Брюсселе список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.

В Европейском Союзе заявили, что ЕС не признает незаконную аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенные там выборы российского президента.

Франция и Норвегия также не признают выборы президента России в аннексированном Крыму.

Меры безопасности в Верховной Раде «немного усилены» в связи с последними событиями. Об этом в комментарии журналистам заявил руководитель Государственной службы охраны Валерий Гелетей.

В Верховную Раду внесли законопроект, регулирующий порядок доступа граждан в парламент, которым предлагается пропускать народных депутатов через рамку металлоискателя.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, офису бизнес-омбудсмена, офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, прошедших на прошлой неделе, и подготовить заседание специальной комиссии, созданной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса «маски-шоу-стоп».

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8156 о внесении изменений в закон о гражданстве.

Недавние обыски в помещениях «Новой почты» связаны с пересылкой больших объемов безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе встречи со соучредителем компании Вячеславом Климовым.

Управление Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций заявляет о причастности Службы безопасности Украины к 3 случаям незаконного содержания под стражей или пыткам людей в период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля текущего года.

В Днипре из-за сильного снегопада были практически парализованы дороги, общественный транспорт вышел на линии не в полном объеме. Из-за этого 20 и 21 марта объявлены выходными, а с завтрашнего дня в школах города начнутся досрочные каникулы.