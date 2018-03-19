Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали новые попытки кремлевских пропагандистов популяризировать в интернете так называемую «Житомирскую народную республику», сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что для создания необходимой «картинки» злоумышленники использовали реальные персональные данные жителей Житомирщины, от имени которых зарегистрировали фейковые аккаунты. Через них они дистанционно администрировали страницы и наполняли их антиукраинской информацией.

Правоохранители, в частности, задокументировали, что российские пропагандисты использовали личную информацию и фотографии жительницы одного из райцентров области для создания сообщества так называемой «Житомирской народной республики». Этот ресурс также использовался для распространения пророссийской пропаганды, поддержки и популяризации террористических организаций «Л/ДНР». Женщина даже не подозревала о своей «причастности» к созданию антиукраинской страницы.

Сотрудники СБ Украины также установили, что большинство учетных записей, с которых поддерживали «лайками» антиукраинские посты, имеют явные признаки «интернет-ботов», только некоторые из них принадлежат реальным пользователям соцсети.

Служба в рамках действующего законодательства приняла необходимые меры для блокирования интернет-сообществ фейковой «ЖНР» и прекращения ее информационного наполнения.