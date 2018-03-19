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Евросоюз и Великобритания достигли договоренности, что переходный период после Brexit составит 21 месяц и завершится 31 декабря 2020 года.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции с британским министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

Переходный период рассчитан на период с 29 марта 2019 по 31 декабря 2020 года и предназначен для смягчения последствий Brexit как для Британии, так и для ЕС.

В этот период Великобритания сможет пользоваться всеми правами страны-члена ЕС, оставаясь на едином рынке, но не сможет участвовать в процессе принятия решений в Евросоюзе.

Великобритания также сможет вести переговоры и подписывать торговые соглашения во время переходного периода.

Премьер Британии Тереза ​​Мэй и ее коллеги из стран ЕС могут подписать условия соглашения уже на саммите ЕС на этой неделе.

Напомним, 29 марта 2017 Великобритания начала процесс выхода из ЕС.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось пользу выхода страны из состава ЕС.

 
ForUm

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