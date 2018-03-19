Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявляет, что более 90% крымских татар на полуострове «абсолютно проигнорировали» российские выборы президента. Об этом 19 марта он сообщил Крым.Реалии во время акции под посольством России в Украине.

Чубаров также выразил сомнение по поводу заявлений российской власти аннексированного Крыма о том, что явка на полуострове превысила 70%.

«Анализ показывает, что в 17:00 по местному времени на избирательных участках явка была около 30%. Люди просто не шли на выборы. Их вытаскивали, всех», - отметил Чубаров.

Он добавил, что в Крыму люди, которые демонстрируют отсутствие лояльности к действиям России, «должны быть готовы к репрессиям каждый день».

Активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев в эфире Радио Крим.Реалии также заявил, что в Крыму проголосовало не более 10% крымских татар.

В то же время депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек утверждает, как пишут крымские СМИ, явка на выборах президента России на полуострове среди крымских татар превысила 40%.

Напомним, в 2018 году выборы президента России прошли 18 марта – в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Действующий глава РФ Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента, получив 76,65% голосов после обработки 99,5% бюллетеней.

Европейский Союз, Франция, Норвегия не признают результатов голосования в аннексированном Россией Крыму.