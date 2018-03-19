В городе Каменское в Днепропетровской области в результате взрыва гранаты в зале игровых автоматов пострадали два человека, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Полицейские установили, что 19 марта около 5:40 в помещение вошли двое неизвестных и начали требовали деньги. Один из мужчин вытащил гранату и стал угрожать ею. Работники заведения попытались остановить нарушителей. Тогда один из мужчин убежал, а другой бросил гранату. В результате взрыва телесные повреждения получили 22-летняя посетительница и сам 52-летний «подрывник».

В настоящее время личность одного злоумышленника установлена, принимаются меры для установления и задержания другого злоумышленника.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.2 ст.15, п. 1 ч.2 ст.115, п. 5 ч.2 ст.115, п. 6 ч.2 ст.115 и ч. 3 ст. 187 УК Украины.