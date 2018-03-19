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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил британскому коллеге Борису Джонсону трудоустроить высланных из России британских дипломатов в Киеве.

«Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломата в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву», — написал министр в Twitter.

 


 

 

апомним, 17 марта РФ объявила персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Они должны быть высланы в недельный срок. Кроме того, РФ отозвала согласие на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и закрыла Британский Совет.

Зеркальный ответ России на высылку ее дипломатов из Великобритании, по мнению главы британского МИД Бориса Джонсона, является бессмысленным.
ForUm

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