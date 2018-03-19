Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил британскому коллеге Борису Джонсону трудоустроить высланных из России британских дипломатов в Киеве.

«Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломата в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву», — написал министр в Twitter.

Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву. І Джудіт буде допомога. ;-) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 марта 2018 г.





апомним, 17 марта РФ объявила персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Они должны быть высланы в недельный срок. Кроме того, РФ отозвала согласие на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и закрыла Британский Совет.

Зеркальный ответ России на высылку ее дипломатов из Великобритании, по мнению главы британского МИД Бориса Джонсона, является бессмысленным.