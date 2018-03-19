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Президент Петр Порошенко во время переговоров с Эмиром Государства Кувейт инициировал рассмотрение вопроса о расширении сотрудничества в сфере контактов между людьми. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Мы договорились о том, что мы даем поручение о получении украинскими гражданами виз прямо в аэропорту», ​​- рассказал Порошенко.

Он выразил надежду, что через несколько месяцев будет продемонстрирован прогресс в этом направлении.

«Я предложил решить вопрос и оформления электронных виз, потому что в Кувейте не существует практики безвизового режима. Но я хочу, чтобы де-факто для украинских граждан этот вопрос выглядел именно так – чтобы без каких-либо препятствий они могли посещать эту замечательную страну», - заявил Президент.
ForUm

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