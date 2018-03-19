Граждане России не обращались к региональным представителям или в центральный офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека с заявлениями о нарушении их избирательных прав в Украине. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По словам Людмилы Денисовой, 18 марта к ней обратилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с недопуском россиян на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях в Украине.

«По результатам выезда в российские дипломатические и консульские учреждения, региональные представители уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в Киеве проинформировали, что нарушений недопуска обнаружено не было», - говорится в заявлении Денисовой.

«Граждане РФ не обращались о нарушениях их избирательных прав к региональным представителям или в центральный офис уполномоченного», - подчеркнули омбудсмен.



Как сообщал ForUm, 16 марта Арсен Аваков заявил, что МВД не пустит граждан в посольство и консульства РФ на выборы президента. Россия планировала отрыть в Украине четыре избирательных участка.

Москва в связи с этим обвинила Киев во вмешательстве во внутренние дела РФ.

Здания дипведомств в воскресенье охраняла полиция, также там собирались националисты.