В понедельник в Лондон прибудет группа международных экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Им будут предоставлены для изучения образцы нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь.

Об этом в воскресенье в прямом эфире ВВС заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Результатов, как пояснил форин-офис, можно ожидать не раньше, чем через две недели.

По словам главы британского МИДа, вопреки заявлениям российских властей, при расследовании дела Скрипаля Великобритания неукоснительно соблюдает дух и букву Конвенции по запрещению химического оружия (КХО).

Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов предположил, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь, могло поступить из лаборатории британского министерства обороны в городе Портон-Даун, и подтвердил, что российские следователи хотели бы приехать в Лондон и получить доступ к материалам дела.

В качестве аргумента Чижов отметил, что британская научно-техническая военная лаборатория находится всего в 12 километрах от Солсбери. По его словам, несколько ученых, работавших над созданием нервно-паралитических веществ, «были вывезены из России» и в настоящее время живут в Британии. Чижов также отверг заявления о том, что Россия создавала запасы нервно-паралитического вещества серии «Новичок».

Джонсон в ответ на вопрос ВВС о том, будут ли российские следователи допущены к материалам дела, сказал, что хотел бы конструктивного сотрудничества с Москвой, но сомневается в том, что российские власти искренни в своих намерениях.

По его словам, ответ России не похож на реакцию страны, искренне считающей себя непричастной. Он назвал ответные заявления российских властей смесью самодовольного сарказма, отрицания и утаивания.

Британские власти, по его словам, больше доверяют специалистам международной Организации по запрещению химического оружия.

Джонсон назвал издевательским предположение Чижова о британском происхождении нервно-паралитического вещества, примененного против Скрипаля.

«На самом деле у нас есть полученные за последние 10 лет свидетельства того, что Россия не только исследовала способы доставки нервно-паралитических веществ в целях убийства, но и создавала запасы «Новичка», - заявил Джонсон.

По его словам, в ближайшие дни Национальный совет безопасности Великобритании рассмотрит вопрос о целесообразности введения новых санкций в отношении России в ответ на высылку британских дипломатов, закрытие генконсульства Британии в Санкт-Петербурге и прекращение деятельности в России Британского совета.

Тем временем посольство РФ в Лондоне сообщило, что британские власти ответили отказом на запрос России предоставить доступ к Сергею Скрипалю, так как он является британским подданным.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.