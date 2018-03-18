На Майдане Незалежности в Киеве участники акции «Руху нових сил» через некоторое время после начала митинга начали разбирать металлические конструкции. Об этом сообщает Громадське.

Сначала разбирать конструкции начали около десяти участников митинга, после чего к ним присоединились и другие участники акции.

Конструкции ломают и сбрасывают в кучу.

На Майдане также присутствовал председатель Службы безопасности Василий Грицак.