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По результатам проведенных 16 марта обысков обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новая Почта» и наличные денежные средства, не учтенные в кассе и в бухгалтерских документах.

Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Главное следственное управление ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Новая почта» и других родственных предприятий, с участием должностных лиц органов ГФС Украины, с целью получения неправомерной выгоды для указанного предприятия, совершили прикрытие его незаконных финансовых услуг, что привело к непоступлению в бюджеты средств в виде обязательных налоговых сборов и повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам, а также умышленного уклонения от уплаты налогов, сборов в особо крупных размерах при осуществлении лицензионной деятельности по переводу денежных средств, доставки товаров (посылок) и международных перевозок, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 УК Украины», - написала она в Facebook.

«Досудебное расследование продолжается, сообщение о подозрении на составлялись и меры пресечения не избирались», - добавила Сарган.

По ее словам, с учетом требований ст. 222 УПК Украины предоставления более детальной информации в этом уголовном производстве не представляется возможным.

Напомним, 16 марта Главное следственное управление ГПУ провело около 15 обысков в складских и офисных помещениях ООО «Новая Почта» в городах Киев, Полтава, Харьков и Днипро.

Обыски проводились по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

 
ForUm

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