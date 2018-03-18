В связи с перекрытием движения возле здания посольства РФ на Воздухофлотском проспекте временно изменены маршруты троллейбусов №№ 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута №119, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевпасстранс».

Так, движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута № 119 организовано с изменениями, а именно:

троллейбусы маршрута № 8 будут курсировать от ул. Смелянской до Севастопольской пл. так: Чоколовский бульвар - ул. Питерская - ул. Курская; далее – по схеме движения;

троллейбусы маршрута № 9: Аэропорт «Киев» - Севастопольская пл. - Чоколовский бульвар - ул. Питерская - ул. Курская, далее – по своей схеме движения.

В обратном направлении движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 9 организовано так: пл. Льва Толстого - пр. Победы - ул. Довженко - Дегтяревский путепровод - ул. Довженко - ул. Вадима Гетьмана - Севастопольская пл., далее - по своей схеме движения;

троллейбусы маршрута № 17 будут курсировать с пл. Космонавтов по собственной схеме движения; в обратном направлении: ул. Льва Толстого - ул. Победы - ул. Довженко - Дегтяревский путепровод - ул. Довженко - ул. Вадима Гетьмана - Севастопольская пл. - Воздухофлотский просп. - ул. Антонова - пл. Космонавтов;

троллейбусы маршрута № 19 курсируют с пл. Космонавтов по собственной схеме движения, а в обратном направлении: ул. Ольжича - ул. Елены Телиги - ул. Довженко - ул. Вадима Гетьмана - Севастопольская пл. - ул. Антонова - пл. Космонавтов;

движение троллейбусов маршрута № 19Д закрыто.

Движение автобусов маршрута № 119 организовано так: от ул. Василия Касияна к Соломенской пл. по собственной схеме движения, далее: ул. Липкивского - ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского - ул. Победы, далее - по маршруту. В обратном направлении: ул. Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Льва Толстого - ул. Липкивского - Воздухофлотский просп., далее - по собственной схеме движения.

Как сообщал ForUm, с самого утра полиция и Нацгвардия перекрыла металлическими решетками проезд на участке Воздухофлотского проспекта к посольству.