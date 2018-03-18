Президент Петр Порошенко убежден, что членство Украины в Европейском Союзе является вопросом нескольких лет, а не десятилетий. Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно убежден, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина», - сказал Президент.

«Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет», - заявил Порошенко и подчеркнул, что «это касается и борьбы с коррупцией».

«Мы будем отвечать критериям вступления, в том числе по борьбе с коррупцией», - подчеркнул он.

По словам Порошенко, в Украине уже создана «совершенно независимая антикоррупционная инфраструктура». При этом Президент отметил, что «основа для взяточничества и коррупции ликвидирована», хотя впереди еще много работы.

«Если наиболее уязвимым для коррупции ранее был сектор энергетики, то теперь существует комплексная система управления, существует нулевая терпимость к коррупции», - подчеркнул он.

«Спросите у западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса», - заявил Порошенко. Он также отметил, что органы борьбы с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров, и выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украины удастся еще больше снизить уровень коррупции в стране.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко выступает за закрепление в Конституции стремлений Украины обрести членство в ЕС и НАТО.