Надежда Савченко лично не знакома с Виктором Медведчуком. Об этом заявила журналистам сама народный депутат в четверг, 15 марта, на брифинге возле здания СБУ, куда пришла на допрос по «делу Рубана».

«Привязывать что угодно к Медведчуку, к действиям России и все остальные, в чем угодно обвиняли меня, мне уже просто смешон этот абсурд», - заявила народный депутат.

Надежда Савченко подчеркнула, что не знакома с оппозиционным политиком, но благодарна ему за освобождение украинских пленных. «Я не знакома с Медведчуком. Я благодарна ему за те действия по освобождению пленных, которые он делает», - подчеркнула Савченко.

Кроме того, добавила народный депутат, она ни разу после своего освобождения не ездила в РФ, «кроме того раза, когда я ездила к Карпюку и Клыху на суд».

Президент Петр Порошенко в декабре 2014 года назначил Виктора Медведчука спецпредставителем Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе в Минске. За время своей работы Медведчук организовал несколько массовых обменов пленными, добившись освобождения более тысячи человек, только на подконтрольную территорию удалось вернуть 481 гражданина Украины. В списке освобожденных – народный депутат Надежда Савченко, украинские пограничники Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак и другие.

Последний по времени массовый обмен пленными между Украиной и ДНР-ЛНР состоялся 27 декабря 2017 года по формуле «306 на 74», когда самопровозглашенные республики освободили 74 граждан Украины в обмен на 306 со стороны Киева.

На пресс-конференции 28 февраля 2018 года президент Петр Порошенко назвал Медведчука «наиболее эффективным переговорщиком». «Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете, почему? Потому что решение об освобождении принимает непосредственно Путин. Ни церковь, ни эти его «проксис» на оккупированных территориях», - заявил Порошенко во время пресс-конференции.