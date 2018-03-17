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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что не планирует баллотироваться на пост президента Украины. Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

«У меня всегда есть готовность к ответственности, но нет никакого желания и никаких планов баллотироваться в президенты Украины», - сказал он.

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019.

Напомним, в феврале Гройсман сообщил, что планирует участвовать в следующих парламентских выборах 2019 года.

В 2017 году премьер также отрицал возможное участие в выборах президента.
ForUm

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