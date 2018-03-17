В восьмой день XII Паралимпийских игр в Пхенчхан украинцы завоевали две награды: «серебро» и «бронзу».

Как сообщает пресс-служба Национального Паралимпийского комитета, Григорий Вовчинский стал вторым в лыжных гонках (10 км) среди спортсменов в категории «стоя». Игорь Рептюх финишировал четвертым, Сергей Романюк – 12-м, Виталий Сытник – 13-м.

Максим Яровой завоевал «бронзу» в лыжных гонках на 7,5 км (сидя). Радь в этой же гонке стал четвертым.

В активе украинской сборной 21 медаль: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.