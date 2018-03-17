Президент Украины Петр Порошенко в начале апреля планирует посетить Германию для координации дальнейших действий, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он подчеркнул, что «украинская власть прилагает все возможные усилия для координации действий с партнерами в нормандской формате».

«Сразу после Пасхи планирую осуществить визит в Германию», - рассказал Порошенко во время встречи с личным составом штаба антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

По его словам, первоочередными шагами в сфере безопасности должны быть обеспечения устойчивого режима прекращения огня; вывод оккупационных российских войск из Донбасса; беспрепятственный доступ наблюдателей СММ ОБСЕ ко всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.

«И подчеркиваю – достижение договоренности о размещении на территории Донбасса, включая неконтролируемую часть границы между Украиной и Россией, полноценной миротворческой миссии ООН, которые должны иметь право и разоружать незаконные вооруженные формирования, и обеспечивать порядок на оккупированных территориях», - отметил Президент.

Глава государства считает, что эти шаги будут способствовать созданию необходимых предпосылок для продвижения на пути политического урегулирования.