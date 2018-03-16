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Президент Петр Порошенко поручил подготовить изменения в Конституцию Украины относительно закрепления стремления нашего государства к вступлению в НАТО и в Европейский Союз. Об этом он заявил во время встречи с личным составом штаба антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Пусть наши партнеры по НАТО даже не сомневаются, что российские генералы считают войну на Востоке Украины лишь первым этапом войны с Альянсом», - отметил Президент.

«Это несмотря на то, что Украина еще не является его членом, мы, наконец, имеем статус аспиранта, страны, претендующей на членство вместе с нашими партнерами из Грузии, другими государствами», - добавил он.

Порошенко заявил, что Украина будет настаивать на принятии Плана действий по членству в Альянсе. «Я уже, кстати, отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне Основного закона закрепит наше стремление к вступлению в НАТО и в Европейский Союз», - сообщил он.

Напомним, 10 марта НАТО предоставил Украине статус страны-аспиранта.

По словам Порошенко, следующая амбиция – План действий по членству (ПДЧ) для Украины.
ForUm

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