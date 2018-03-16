также в разделеСтолица
Киев поднялся в рейтинге самых дорогих городов мира 24
На улицы Киева вышли усиленные наряды полиции 95
Стихия в Киеве: Понедельник могут объявить выходным 71
Пьяный донеччанин «заминировал» Верховную Раду 20
Киев сегодня вечером закрывает въезд грузовикам 53
На пороге киевского ресторана мужчина вонзил себе в шею нож 76
Столичных маршрутчиков обязали установить оборудование для е-билета 46
В Киевсовете не исключают введения моратория на переименование улиц 48
Киевские дороги начали латать по новым технологиям 42
СМИ: В Киеве ограбили квартиру зама Климкина 54
СМИ: В Киеве мужчина бросил взрывчатку в полицейских 53
В Киевсовете хотят отменить переход на летнее время 82
Завтра в Киеве ограничат работу трех станций метро 34
Бизнесмену, открывшему стрельбу в магазине на Подоле, грозит до 7 лет тюрьмы 45
Киевлян предупредили о существенном похолодании 56
В Киеве частично перекроют проспект Леся Курбаса 72
Центр Киева очистили от снега и брошенных авто 58
На столичном Подоле мужчина устроил стрельбу в магазине, ранена женщина 47

В Киеве задержана подозреваемая в организации преступной схемы по завладению средствами государственного банка ПАО «Укргазбанк» в сумме 250 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что в 2015 году указанное лицо под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовало подделку ряда документов по отчуждению кредитного портфеля «Укргазбанка».

«С целью реализации преступного плана злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц, и привлекла в качестве соисполнителей других лиц, подыскали нотариуса, который засвидетельствовал  незаконные сделки, и совершали другие действия, необходимые для осуществления преступной схемы», - говорится в сообщении.

Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество, находящееся в залоге банка на сумму 250 млн гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки.

По согласованию с прокурором в уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве.

Сейчас по ходатайству прокуратуры относительно злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению этого преступления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги