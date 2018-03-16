В Киеве задержана подозреваемая в организации преступной схемы по завладению средствами государственного банка ПАО «Укргазбанк» в сумме 250 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что в 2015 году указанное лицо под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовало подделку ряда документов по отчуждению кредитного портфеля «Укргазбанка».

«С целью реализации преступного плана злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц, и привлекла в качестве соисполнителей других лиц, подыскали нотариуса, который засвидетельствовал незаконные сделки, и совершали другие действия, необходимые для осуществления преступной схемы», - говорится в сообщении.

Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество, находящееся в залоге банка на сумму 250 млн гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки.

По согласованию с прокурором в уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве.

Сейчас по ходатайству прокуратуры относительно злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению этого преступления.