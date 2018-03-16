Наталья Герасименко, жена освобожденного в декабре 2017 года в рамках масштабного обмена Николая Герасименко, выразила благодарность Виктору Медведчуку.

«Хочу поблагодарить Виктора Владимировича за его работу, это очень важно для нас, для людей, которые там остаются, и для людей, которые уже сюда пришли. Потому что люди должны жить в мирное время, заниматься семьей. Жить в нормальной стране, и я надеюсь, что все будет хорошо у всех тех, кто сидит там, и они все будут дома. Призвать не прекращать, потому что наши ребята еще там остаются, и поэтому у нас была личная просьба продолжить то, что он делает. Это очень важно», — сказала Герасименко в комментарии «Украинскому выбору».

Она отметила ключевую роль Виктора Медведчука в переговорном процессе по обмену удерживаемыми лицами: «Мы только знали, что человек, который ездит в Россию, договаривается, что он единственный посредник, который может иметь какое-то влияние. Обращались через его помощников, постоянно держали с ними связь, узнавали, как идут процессы после каждого «Минска».

По словам Натальи, обращение Виктора Медведчука к президенту Российской Федерации Владимиру Путину вселило в родных удерживаемых лиц надежду, что обмен состоится.

«Надеялись, что все-таки это будет правда, все-таки все свершится, слишком долго не было обменов, и мы надеялись на позитивные новости... Как гражданин, просто как женщина, как мать, я хочу, чтобы было все хорошо. И был мир везде. Чтобы не воевали, чтобы ребята были дома все. Потому что… это нормальное желание людей», — сказала Наталья Герасименко.