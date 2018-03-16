Радиостанция «Пятница» уплатила штраф в размере 327,8 тыс. грн за нарушения квот по песням на украинском языке. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«Напоминаю, в промежутке с 07:00-14:00 доля песен, исполненных на государственном языке, составила 29% вместо определенных законом 30%», - написал он в Facebook.

Костинский отметил, что штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора.

«Штраф, начисленный радио «Пятница» является крупнейшим за все время действия квот», - подчеркнул он.

В прошлом году Национальный совет оштрафовал 17 радиостанций. Общая сумма штрафов составила более 1 млн грн.