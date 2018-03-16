также в разделеОбщество
16 марта. Картина дня 34
Российского артиста пустят в Украину после гастролей в Крыму 45
СБУ призвала украинцев в Крыму не участвовать в псевдовыборах 25
В Крыму осталась только одна украинская школа 39
ГПУ проводит обыски в складах и офисах «Новой Почты» 49
Савченко в прямом эфире высыпала содержимое своей сумки на стол 323
НАБУ: Арестованные по делу Труханова 185 миллионов передали АРМА 19
Против организаторов выборов в Крыму завели уголовное дело 23
Порошенко назначил командующего Объединенных сил 53
МВД не пустит граждан в посольство и консульства РФ на выборы президента 174
Суд вернул должность мэру Николаева 26
Половина украинцев считают себя здоровыми 54
В прокуратуре успокаивают, что «похоронного армагеддона» не будет 85
Жена освобожденного Герасименко: Медведчук – единственный посредник по обмену удерживаемыми лицами 43
МИД: РФ готовится к размещению в Крыму ядерного оружия 61
На Украину надвигаются морозы и сильные снегопады 296
GfK Ukraine: Большинство опрошенных выступают за жесткий контроль и высокую цену лицензии для операторов лотерей 48
Совет Европы рекомендует Украине усилить защиту нацменьшинств 83

Радиостанция «Пятница» уплатила штраф в размере 327,8 тыс. грн за нарушения квот по песням на украинском языке. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«Напоминаю, в промежутке с 07:00-14:00 доля песен, исполненных на государственном языке, составила 29% вместо определенных законом 30%», - написал он в Facebook.

Костинский отметил, что штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора.

«Штраф, начисленный радио «Пятница» является крупнейшим за все время действия квот», - подчеркнул он.

В прошлом году Национальный совет оштрафовал 17 радиостанций. Общая сумма штрафов составила более 1 млн грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги