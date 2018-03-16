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Российскому рэперу Матвею Мельникову (сценический псевдоним — Мот), который выступал в оккупированном Крыму, не запрещен въезд на территорию Украины.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос Апострофа.

«По информации, предоставленной пресс-центру СБ Украины компетентными подразделениями на ваш запрос от 7 марта с.г., сообщаем. По состоянию на дату запроса решение о запрете въезда указанному лицу Службой безопасности не принималось», - говорится в ответе.

Напомним, в апреле у рэпера Мота запланированы концерты в Киеве и Харькове. В прошлом году он собирался выступать в Одессе, но после угроз активистов концерт отменили.

В Киеве в декабре прошлого года отменили концерт российского рэпера Басты (настоящее имя - Василий Вакуленко), которому запрещен въезд в Украину на три года. Даже после запрета въезда рэперу, концерт долго не отменяли.

 
ForUm

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