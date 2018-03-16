У подозреваемого в организации отрядов «титушек» на Майдане Юрия Крысина есть так называемые «покровители» среди правоохранителей.

Об этом в интервью Громадському заявил начальник отдела Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской.

По его словам, об этом свидетельствуют документы, найденные при обыске в автомобиле Крысина.

«Когда мы провели обыск в автомобиле Крысина, то там были обнаружены документы, которые по своей форме и содержанию напоминают оперативные установки - документы, являющиеся результатом или оперативно-розыскной деятельности, или исполнения поручения следователя. Сама эта деятельность включает элементы секретности. Даже следователь-прокурор не всегда может эту следственную оперативную установку получить, а у Крысина она оказалась. Это говорит о наличии у него серьезных связей с правоохранителями», - отметил Донской.

В то же время он отметил, что следствию известно и о связи Юрия Крысина с нынешним главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко.

«В этом вопросе могу ограничиться только тем, что так, нам известно об их связи. Савченко был допрошен в данном уголовном производстве, что касается Крысина. Но детали, к сожалению, разглашать не могу», - сказал Донской, добавив, что «покровители» Крысина пока не столько заинтересованы в сотрудничестве с ним, как боятся обнародования той информации, что ему о них известно.

Согласно поданным в суд документам, Крысин работает директором по развитию компании «Пятый регион». Сотрудники этой фирмы в свое время привлекались к охране фирмы «Авант-Банк», председателем правления которой в 2012-2013 годах был именно Алексей Савченко.

Как известно, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрию Крысину назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Ранее Донской не стал отрицать связь Крысиным и главой Николаевской ОГА Савченк