Нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергея Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

Такую версию рассматривают спецслужбы Великобритании, пишет The Telegraph .

Источники сообщили изданию, что они убеждены, что «Новичок» был провезен в багаже Юлии Скрипаль, 33-летней дочери бывшего разведчика.

Следователи работают над теорией о том, что токсином были пропитаны предметы одежды или косметики или же подарок, который был открыт в доме Скрипаля в Солсбери. Таким образом, Юлия могла быть намеренно использована, чтобы достать ее отца.

Контртеррористическая полиция и MI5, разыскивая потенциальных убийц, больше не думают, что поддерживаемая Кремлем группа уничтожения когда-либо въезжала на территорию страны, сообщает «Украинская правда».

Один из источников сказал, что для убийц не составило труда вломиться в квартиру Юлии в Москве и подбросить яд в ее багаж. Она прибыла в Великобританию в субботу 3 марта рейсом из Москвы.

Источники сообщили The Telegraph, что на следующий день отец и дочь поехала в центр города Солсбери, остановились на автостоянке Сейнсбери в 13:40 перед тем, как отправиться в паб Bishops Mill и в ресторан Zizzi. Позже они уже отравленные были найдены на скамейке.

Следы нервно-паралитического газа «Новичок» были обнаружены на машине Скрипаля, в ресторане и в пабе.

На публичном заседании в четверг заместитель начальника констебля полиции Уилтшира Пол Миллс сообщил, что 131 человек потенциально мог вступить в контакт с смертельным ядом и что они ежедневно контролируются органами здравоохранения по телефону.

Он также сказал, что 46 человек обратились в больницу, выразив озабоченность в связи с этим инцидентом. Ограждения вокруг районов, где найдены следы химического агента, или мест где они еще могут быть найдены, могут оставаться еще в течение нескольких месяцев.

Напомним, Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.