За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили нарушать условия полного прекращения огня, осуществив четыре обстрела позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Так, на луганском направлении враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по нашим укреплениям неподалеку населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.
На донецком направлении из 82 мм минометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Водяного и Лебединского.
В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.
Напомним, 14 марта в зоне проведения АТО не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков.
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