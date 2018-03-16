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За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили нарушать условия полного прекращения огня, осуществив четыре обстрела позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по нашим укреплениям неподалеку населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.

На донецком направлении из 82 мм минометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Водяного и Лебединского.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Напомним, 14 марта в зоне проведения АТО не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков.
ForUm

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