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Новоназначенный Верховной Радой омбудсмен Людмила Денисова прошла антикоррупционную проверку в аппарате ВР перед назначением на должность, несмотря на то, что не указала в декларации некоторые сведения о своем имуществе.

Об этом свидетельствует документ о результатах проверки, сообщает INSIDER.

В частности, там указано, что Денисова не внесла в декларацию за 2016 информацию о праве пользования объектом недвижимости, в котором она проживает.

Также, согласно документу, у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции отсутствует информация о транспортном средстве Денисовой, которую она предоставила Аппарату ВР во время проверки.

Кроме того, в документе указывается, что Денисова находится в составе учредителей (участников) 6 частных предприятий.

«Денисова Л.Л. относительно выявленных расхождений предоставила письменное объяснение. Проверка сведений, отраженных в разделах, требует подтверждающих документов субъекта декларирования и/или объяснения субъекта декларирования. Вместе с тем, истребование таких документов не относится к полномочиям Верховной Рады», - говорится в результатах проверки.

«Информация, которая препятствует занятию Денисовой Л.Л. должности, которая предусматривает занятие ответственного либо особенно ответственного положения, или должности с повышенным коррупционным риском, не обнаружена», - подытожено в документе.

Как известно, 15 марта Верховная Рада назначила Людмилу Денисову уполномоченым по правам человека.

 
ForUm

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