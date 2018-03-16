Защита лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили подала жалобу в Европейский суд по правам человека на действия органов государственной власти Украины относительно политика в части нарушения прав человека.

Как объяснил адвокат Руслан Чернолуцкий, жалоба касается жестокого обращения с Саакашвили во время его задержания и выдворения с территории Украины.

«Мы обратились по этому поводу в Печерский суд, но наше заявление не было внесено в Единый государственный реестр досудебного расследования относительно открытия уголовного производства... Все, что предусмотрено нашим законодательством, мы это все используем, но, к сожалению, судебная и правоохранительная системы Украины работают против того, чтобы законным способом это все рассматривать. Поэтому мы параллельно использовали механизм, который нам дает регламент ЕСПЧ», - пояснил адвокат, сообщает УНИАН.

По его словам, защита обжалует факты задержания Саакашвили несколько раз начиная с декабря 2017 года, по мнению адвокатов, имея соответствующие на то правовые основания. «Эта жалоба касается нарушения прав человека, она проходит по отдельной процедуре, эта процедура не предусматривает прохождения всех инстанций в Украине», - отметил Чернолуцкий.

Он добавил, что защита только подала жалобу и Европейский суд по правам человека в течение ближайших недель должен решить, примет ли он ее к рассмотрению.

Чернолуцкий также сказал, что в поданной в ЕСПЧ жалобе изложены и другие обстоятельства, которые стали основанием для обращения в Европейский суд. По словам адвоката, «Украина, вытолкнув Саакашвили за пределы страны, лишила его права на, в том числе, обжалование лишения его гражданства».

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу.

Также ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.