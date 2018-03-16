Народного депутата Надежду Савченко внесли в базу сайта «Миротворец».
Информация о ней размещена в разделе «Чистилище».
Нардеп значится как «изменник родины и пособник террористов».
Савченко обвиняют в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций, а также в подготовке государственного переворота.
Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.
15 марта ее исключили из комитета по нацбезопасности. Позже генпрокурор внес в Верховную Раду три представления на нардепа.
После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев и военных свергнуть «преступную власть Порошенко».
О подозрениях в адрес Савченко заговорили после спецоперации по задержанию Владимира Рубана. Его также подозревают в подготовке терактов в центре Киева, в частности в Верховной Раде. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. Позже Савченко заявила, что готова взять его на поруки.
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