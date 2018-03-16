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Санкции в отношении России должны быть усилены, заявила 15 марта на специальном заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Необходимо наращивать действующие многосторонние и двусторонние санкции... Украина уже выразила решительный протест Российской Федерации в отношении этих выборов (выборы президента России на территории оккупированного Крыма. – Ред.). Эти выборы – еще один вызов международному сообществу и ООН. Мы не должны принимать еще одно нарушение международного права. Мы должны действовать сообща, чтобы прекратить аннексию Крыма, и я призываю вас к действиям, ужесточив санкции против России, или же активнее заявлять о себе в ООН и на других платформах», - заявила Зеркаль, сообщает УНИАН.

«Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, притесняют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительского органа крымских татар», - сказала Зеркаль.

15 марта Совет безопасности ООН провел заседание по ситуации в оккупированном Крыму в формате Арриа. Этот формат предполагает участие не только членов Совбеза, но и других государств, представителей гражданского общества.

Напомним, 19 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН окончательно одобрила резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)». В результате голосования, 70 стран выступили «за» принятие документа, 26 - против и 76 воздержались. Против резолюции выступили Армения, Беларусь, Россия, Сирия, Зимбабве и другие страны.

В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.
ForUm

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