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В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом количестве пострадавших.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Miami Herald.

Мост находится рядом с Международным университетом на юго-западе Майами. Под рухнувшей на дорогу конструкцией оказалось несколько автомобилей. На месте инцидента ведутся спасательные работы.

Причина произошедшего пока неизвестна.

Объект планировали ввести в эксплуатацию в 2019 году. Строительство моста велось «инновационным» модульным способом, который призван обезопасить как пешеходов, так и автомобилистов. 
ForUm

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