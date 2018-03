В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом количестве пострадавших.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Miami Herald.

Мост находится рядом с Международным университетом на юго-западе Майами. Под рухнувшей на дорогу конструкцией оказалось несколько автомобилей. На месте инцидента ведутся спасательные работы.

Причина произошедшего пока неизвестна.

"I can't describe it, we were so excited about the bridge ... And now just seeing it like this, I don't know how to explain it," eyewitness Ricardo Dejo says of the collapsed bridge in Miami that was just installed on Saturday https://t.co/WSSW5yJ4Bm pic.twitter.com/3x0ewcsq1K