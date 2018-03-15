Представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко переданы в Верховную Раду.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что она лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

В свою очередь Савченко обвинила действующую власть в провоцировании революций и ряде преступлений против граждан Украины. Также она призвала украинцев и военных свергнуть «преступную власть Порошенко».

Верховная Рада исключила Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

После допроса в СБУ Савченко пришла в ВР, однако в сопровождении депутатов покинула здание парламента. По информации СМИ, она занесла в зал три гранаты и пистолет. Отмечается, что нардеп согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.

Позже Савченко рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.

Кроме того, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность председателя Национального банка Украины.

Перед этим ВР уволила Валерию Гонтареву с должности главы НБУ.

Также Верховная Рада назначила Людмилу Денисову уполномоченным парламента по правам человека.

Народные депутаты проголосовали за новый состав Счетной палаты и выбрала ее главой Валерия Пацкана.

После этого ВР досрочно прекратила депутатские полномочия Денисовой и Пацкана.

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс, инициатором которых был депутат Верховной Рады Андрей Лозовой (Радикальная партия Олега Ляшко), вступили в силу.

Верховная Рада отклонила проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающихся совершенствования уголовного судопроизводства (№7547).

Минфин США расширил санкционный список в отношении России.

Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил глава МИД Сергей Лавров.

В свою очередь министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что России следует «отойти и заткнуться», а не готовить ответные меры на высылку своих дипломатов из Британии.

Государственный департамент США раскритиковал предвыборное заявление президента РФ Владимира Путина в оккупированном Крыму, напомнив России о сохранении санкций до полной деоккупации полуострова.

Российская Федерация несет ответственность за отравление в Солсбери, притом эта страна не выполняет Международную конвенцию ООН о запрете использования химического оружия и нарушает Устав ООН. Об этом заявил представитель Великобритании в Совете безопасности ООН Джонатан Аллен во время экстренного заседания в связи с отравлением в Солсбери.