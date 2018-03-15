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Национальный банк во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины продлил на год санкции против 4 банков, сообщает пресс-служба НБУ.

Санкции применяются к ПАО «Сбербанк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк» и ОАО «БМ Банк».

Речь идет о запрете этим банкам осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.

Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках. Они также делают невозможным вывод этими банками капиталов из Украины в пользу материнских банков и других, связанных с ними лиц.

Напомним, 1 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение НБУ о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года.

6 марта Президент Петр Порошенко подписал указ № 57/2018, которым ввел в действие данное решение СНБО. 
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