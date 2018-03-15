Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Людмилы Денисовой и Валерия Пацкана, в связи с назначением их на должности омбудсмена и главы Счетной палаты.

За это проголосовало большинство парламентариев.

После этого Денисова заявила, что подала заявление о прекращении ею членства в партии «Народный фронт» и принесла присягу в новой должности, сообщает «Украинская правда».

После этого глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что она может приступить к исполнению обязанностей уполномоченного по правам человека.

Также депутаты освободили от должности омбудсмена Валерию Лутковскую.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 15 марта Верховная Рада назначила Людмилу Денисову уполномоченным парламента по правам человека.

Также народные депутаты проголосовали за новый состав Счетной палаты и выбрала ее главой Валерия Пацкана.