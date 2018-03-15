также в разделеПолитика
Савченко подтвердила, что пришла в Раду с пистолетом 25
Рада провалила отмену «поправок Лозового» 90
Утвержден новый состав Счетной палаты 25
Рада назначила Денисову омбудсменом 37
Семенченко отказался идти на допрос в ГПУ 56
Савченко заявляет, что в СБУ ее не допрашивали 43
«Если им не слабо»: Савченко предложила ГПУ допросить ее на полиграфе 48
СМИ: Савченко вывели из Рады из-за принесенных гранат и пистолета 242
Слободчук: Политики используют «дело Рубана» для борьбы с оппонентами 54
Савченко призвала к госперевороту и не ответила ни на один вопрос журналистов 129
Смолий назначен главой НБУ 152
Савченко заявила, что рассказала в Европе о «коррупции Порошенко» 133
Рада утвердила дисциплинарный устав полиции 27
Парламент уволил Гонтареву 61
Представления на Савченко – уже в Раде 196
Савченко исключили из комитета по нацбезопасности 64
Рада сняла неприкосновенность с Бакулина 54
Дело Скрипаля: Климкин поддержал Мэй и призвал бойкотировать ЧМ в России 44

Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Людмилы Денисовой и Валерия Пацкана, в связи с назначением их на должности омбудсмена и главы Счетной палаты.

За это проголосовало большинство парламентариев.

После этого Денисова заявила, что подала заявление о прекращении ею членства в партии «Народный фронт» и принесла присягу в новой должности, сообщает «Украинская правда».

После этого глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что она может приступить к исполнению обязанностей уполномоченного по правам человека.

Также депутаты освободили от должности омбудсмена Валерию Лутковскую.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 15 марта Верховная Рада назначила Людмилу Денисову уполномоченным парламента по правам человека.

Также народные депутаты проголосовали за новый состав Счетной палаты и выбрала ее главой Валерия Пацкана.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги