Верховная Рада отклонила проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающихся совершенствования уголовного судопроизводства (№7547).

Перед голосованием за законопроект депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко почти 14 минут очень быстро, иногда неразборчиво, зачитал с трибуны очень большое количество поправок к законопроекту. Даже председатель Верховной Рады Андрей Парубий после 10 минут выступления Геращенко спросил, много ли еще читать.

Законопроект был поставлен на голосование в первом чтении. Однако это предложение поддержали только 198 депутатов из 301, зарегистрированных в сессионном зале. Депутаты несколько раз не смогли вернуться к голосованию за законопроект, и он был отклонен, сообщает УНИАН.

Согласно тексту законопроекта, размещенного на сайте парламента, в Уголовном процессуальном кодексе Украины изменяется положение, согласно которому следователь или прокурор обязаны обратиться с ходатайством к следственному судье для проведения экспертизы, а взамен предлагается предусмотреть так, как было раньше, - они обязаны обратиться к эксперту. В этом перечне оснований для обращения к эксперту, в том числе установление причин смерти.

Вокруг этого положения УПК в последнее время возник широкий резонанс, и шли споры. Среди прочего, также изменениями предлагалось изъять из УПК нововведение о том, что решение следственного судьи по результатам рассмотрения жалобы на решение, действия или бездействие в ходе досудебного расследования может быть об отмене уведомления о подозрении.

Кроме того, предлагалось вернуть в УПК норму, согласно которой ходатайство следователя, прокурора о применении меры пресечения подается в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого осуществляется досудебное расследование.



Напомним, сегодня, 15 марта, изменения в Уголовный процессуальный кодекс, инициатором которых был депутат Верховной Рады Андрей Лозовой (Радикальная партия Олега Ляшко), вступили в силу.

Как известно, 3 октября 2017 года депутаты единогласно поддержали поправку Лозового, которая предусматривает ограничение сроков досудебного расследования. Некоторые политики считают, что по этой поправке дела о преступлениях на Майдане рискуют остаться нераскрытыми.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование дел экс-президента Виктора Януковича и его соратников, а также дела о преступлениях на Майдане не будут закрыты в связи с поправкой к Уголовно-процессуальному кодексу об ограничении сроков досудебного расследования авторства радикала Андрея Лозового.