США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.

Об этом говорится в заявлении лидеров четырех государств, размещенном на сайте немецкого правительства.

Трамп, Мэй, Меркель и Макрон отмечают, что военное нервно-паралитическое вещество, разработанное в России, впервые после Второй мировой войны использовано для нападения в Европе.

«Это нападение на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика явно нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международное право. Это грозит всей нашей безопасности», - говорится в заявлении, сообщает «Украинская правда».

Лидеры отмечают, что Британия подробно разъяснила своим партнерам, что ответственность за это нападение скорее всего будет нести Россия. Они поддерживают оценку Соединенного Королевства, что Россия не предоставила правдоподобного альтернативного объяснения по делу Скрипаля.

«Отказ России ответить на законные вопросы правительства Соединенного Королевства является дополнительным доказательством ее ответственности. Мы призываем Россию прокомментировать любые вопросы, связанные с нападением в Солсбери», - говорится в заявлении.

Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу «Новичок» Организации по запрещению химического оружия (OPCW).

«Наши опасения усиливаются в условиях прошлых случаев безответственного поведения России в других сферах. Мы призываем Россию выполнить свои обязанности члена Совета Безопасности ООН, поддерживать международный мир и безопасность», - призвали Трамп, Мэй, Макрон и Меркель.

Напомним, 12 марта британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которое производилось в России. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.