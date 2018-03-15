Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив не исключает введения временного моратория на переименование улиц в столице. Об этом он заявил в интервью Українськім новинам.

«Киевский городской совет за последние 3 года переименовал около 200 улиц, в том числе 162 – в рамках декоммунизации. Это процесс, который проходит по всей стране. При этом, я могу понять возмущение некоторых киевлян, поскольку не все поддерживают массовые переименования. Для снятия социального напряжения нужно искать компромисс. Таким компромиссом может стать мораторий на переименование улиц сроком на 7 лет. Тем более, что в Киеве процесс декоммунизации практически завершен», – отметил он.

При этом Прокопив подчеркнул, что Киевсовет не принимает решение, какие названия будут носить улицы, площади или парки. «Этот вопрос решают граждане. Как я уже сказал, для нас важно объединить киевлян, а не рассорить. Поэтому для присвоения новых названий в честь героев, выдающихся украинцев, у нас есть четкая процедура, с которой можно ознакомиться на веб-портале киевской власти. Там же, кстати, доступен полный перечень переименованных улиц с объяснениями новых названий», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявляет, что в Украине декоммунизация фактически завершена.