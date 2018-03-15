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Минфин США расширил санкционный список в отношении России.

Он внес в список 14 физических лиц и одну организацию - Агентство интернет-исследований, сообщает УНИАН.

12 из перечисленных физлиц связаны с агентством, ранее в США их обвинили во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, двое - Григорий Молчанов и Сергей Афанасьев - по данным Минфина связаны с ГРУ РФ.

Напомним, 26 января Соединенные Штаты Америки распространили санкции на 9 российских компаний, еще по 12 санкции уточнили. Кроме того, в санкционный список внесли 21 имя, в том числе замминистра энергетики РФ Андрея Черезова. Под новые санкции попали россияне и компании, которые участвовали в поставке турбин Siemens в Крым.

3 марта президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении России из-за ее агрессии против Украины
ForUm

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