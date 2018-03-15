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Верховная Рада проголосовала за новый состав Счетной палаты и выбрала ее главой Валерия Пацкана.

За решение о составе проголосовали 263 депутата, за Пацкана – 309 народных избранников, сообщает «Украинская правда».

Кроме Пацкана членами Счетной палаты стали: Богун В.П., Дидык А.Н., Иванов И.М., Майснер А.В., Невидомый В.И., Огонь Ц.Г., Яременко А.С., Яремчук И.М.

Из 49 кандидатов бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде 23 человека.

Один из них, Руслан Лукьянчук, отозвал свою – его обращение с просьбой не рассматривать кандидатуру зачитал во время голосования председатель парламента Андрей Парубий.

Напомним, 4 апреля 201 7 года Верховная Рада не смогла утвердить новый состав Счетной палаты.
ForUm

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