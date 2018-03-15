Безнаказанность участников погромов и поджогов православных храмов УПЦ МП является доказательством того, что они действуют по указанию представителей «партии войны». К такому выводу пришел Виктор Медведчук, комментируя последние события вокруг храмов УПЦ МП.

В своем блоге лидер «Украинского выбора — Права народа» отметил, что волна насилия и агрессии против единственной православной канонической церкви в Украине —Украинской православной церкви Московского патриархата — захлестнула страну.

«14 марта в Киеве неизвестные совершили поджог служебной пристройки храма УПЦ МП в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в Бабьем Яру. Несколькими днями ранее ― 10 марта ― неизвестные подожгли храм в Оболонском районе столицы. 27 февраля был ограблен и осквернен храм УПЦ МП в Кировоградской области. 25 января совершена попытка поджога Владимиро-Ольгинского храма Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве», — констатировал политик.

Он также напомнил, что в ночь на 10 января в Одесской области неизвестные разгромили и ограбили Свято-Покровский храм УПЦ МП, 8 января активисты радикальной организации «С14» заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру, а 7 января в Днепре радикалы ворвались в православный храм и оскорбляли священнослужителей…

«Показательно, что ни один из участников варварских акций не понес наказания. Какие еще нужны доказательства того, что радикалы, устраивающие погромы и поджоги православных храмов УПЦ МП, действуют по указанию представителей «партии войны»?» — спрашивает Медведчук.

Политик также считает, что зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты, один из которых предлагает узаконить дискриминацию канонической православной церкви путем введения особого статуса, а другой ― узаконить рейдерский захват церквей УПЦ МП, свидетельствуют о набирающей обороты дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Православная вера, духовность, любовь к ближнему, толерантность ― все то, что на протяжении многих веков объединяло украинцев, сегодня власть и радикалы пытаются использовать для раскола страны и общества. Верю, что действия радикалов осудит украинское общество, что его не удастся запугать никакими силовыми акциями. Как не удалось запугать десятки тысяч православных, участвовавших во Всеукраинском шествии «Во имя мира и любви в Украине» или ежегодных крестных ходах УПЦ МП ко Дню крещения Киевской Руси. Ни угрозы, ни запреты, ни провокации, ни циничные нападения радикалов не поколеблют веру украинцев ― она была, есть и останется духовным стержнем нашего народа», — резюмировал лидер «Украинского выбора – Права народа».