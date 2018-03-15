Громкая история с задержанием Владимира Рубана может свидетельствовать об обострении конкуренции между силовыми ведомствами. В этой борьбе руководитель «Офицерского корпуса» был принесен в жертву, а политики немедленно воспользовались ситуацией в своих целях. Об этом в комментарии РИА Новости Украина заявил политтехнолог Сергей Слободчук.

«Тут дело заключается в конкуренции между двумя силовыми ведомствами — СБУ и ГУР Министерства обороны. Какой мы имеем фактаж? «Задержала» Рубана СБУ, а через линию соприкосновения переводили военные. Это все, что точно известно. Таким образом, можно предположить, что ситуация отражает конкуренцию за контроль над финансовыми и другими потоками между спецслужбой и военной разведкой», — считает Слободчук.

Тем временем политики, обратил внимание политтехнолог, немедленно использовали информационный резонанс от дела Рубана для борьбы с оппонентами.

«Сначала провластные блогеры привязали к этому делу Юлию Тимошенко. Затем оперативно переключились на Виктора Медведчука. Но и эта «привязка» разваливается на глазах, ведь Рубан и Медведчук — конкуренты в деле освобождения пленных. До 2015 года Рубан освобождал их в индивидуальном порядке, а Медведчук — организатор массовых обменов. Когда в 2015 году СБУ назначила официальным переговорщиком Медведчука, Рубан был вынужден уйти из темы обмена. Вспомним, что именно поэтому в 2015 году Рубан использовал трибуну в СМИ, откуда озвучил немало жесткой критики в адрес Медведчука. Затем вдруг возникла фигура мэра Львова Андрея Садового — потому что сотрудник АП и по совместительству блогер обнаружил какую-то его соратницу на фото вместе с Рубаном. Садовой тоже неугоден Банковой, поскольку он, скажем так, симпатизировал Саакашвили. Но ведь Рубан контактировал со многими политиками, наверное, можно еще больше снимков найти, где он вместе с депутатами от БПП», — обратил внимание эксперт.

Он также напомнил, что в 2014-2015 годах Рубан плотно работал с «днепропетровскими»: проводил совместные пресс-конференции с Борисом Филатовым, рассказывал журналистам, что автомобили «Офицерскому корпусу» предоставил Геннадий Корбан…

«А значит, всплывает фигура Игоря Коломойского. Он поддерживал акции протеста сторонников Саакашвили под стенами Верховной Рады, которые вызвали серьезное раздражение в Администрации президента. Велика вероятность, что в конечном итоге это будет одна из ключевых версий — связь Рубана с Филатовым, Корбаном и Коломойским», — предположил Слободчук, добавив, что таким образом власть попытается «подорвать одну из опор «проекта Саакашвили».

Что касается обвинений в подготовке Рубаном покушений на жизнь первых лиц страны, обстрелов парламента и жилых домов в правительственном квартале, то они, уверен политтехнолог, рассчитаны на психологию рядового украинца и преследуют исключительно прагматичные цели.

«Почему обвиняют в покушении на первых лиц? Потому что — конкуренция коммерческих интересов. Товарищ (Рубан — Ред.), видимо, серьезно кому-то мешал. И поэтому его решили «прессануть» максимально жестко. Он ведь не официальный сотрудник, он исполнитель, а исполнителей не жалко», — резюмировал Слободчук.