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Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в банковской сфере разоблачили топ-менеджера АО «Ощадбанк» на хищении денег государственного учреждения. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали «Ощадбанку». По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера госбанку нанесен ущерб в размере 16,7 миллиона гривен.

Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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