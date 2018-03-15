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Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность председателя Национального банка Украины, сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующее постановление №7501 проголосовали 247 народных депутатов.

«В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить Смолия Якова Васильевича на должность председателя Национального банка Украины», – сказано в документе.

Перед этим Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы НБУ.

Как ранее сообщал ForUm, 18 января Президент Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Смолия на должность главы НБУ. Одновременно было зарегистрировано постановление об увольнении Гонтаревой.

5 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой и банковской деятельности рекомендовал парламенту поддержать проекты постановления о назначении Смолия на должность главы Национального банка Украины и об увольнении Гонтаревой.

 
ForUm

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