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Народный депутат от «Самопомочи» Семен Семенченко отказался прибыть на допрос в Генеральную прокуратуру 16 марта. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Нардеп Семен Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16.03.2018, сославшись на встрече в посольстве», – подчеркнула она.

По словам Сарган, об этом следователю сообщила помощница парламентария.

Ранее правоохранители показали видеозапись, на которой Семенченко выносит сумки из палаточного городка под ВР незадолго до его демонтажа 3 марта.

Напомним, в субботу, 3 марта, утром по решению суда полиция провела следственные действия возле Верховной Рады, во время которых было изъято 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин. 

Более 100 человек были задержаны.
ForUm

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