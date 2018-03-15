Народный депутат Надежда Савченко заявила, что во время своей поездки в Страсбург дала показания в юридических судебных инстанциях Европы о фактах коррупции в Украине. Об этом она заявила после допроса в СБУ в связи с делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, передает 112 Украина.

«Все три дня в Европе и бывая в Европе, я успела дать показания в юридических судебных инстанциях Европы против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований», - заявила она.

Савченко сообщила, что на допрос по делу Рубана ее вызвали как свидетеля:

«Луценко (генпрокурор Юрий Луценко, - ред.) в очередной раз солгал. Меня вызвали в качестве свидетеля на допрос к следователю Томусяку. Опрос проводил другой следователь и не допрос в качестве свидетеля, а именно брал объяснения», - отметила нардеп.

По словам Савченко, ее не имели права исключать из комитета нацбезопасности, потому что для этого нет юридических оснований:

«Власть шаг за шагом совершает преступления. Первое, если верить слухам – это исключение из комитета нацбезопасности и обороны. Я являюсь членом комитета нацбезопасности и обороны, не секретарем, не головой, и нет юридического законной процедуры исключить члена комитета. Второе преступление – внесение представления без моего присутствия в регламентном комитете и ВР на снятие депутатской неприкосновенности», - добавила она.

«Обвинения в подготовке военного государственного переворота и покушения на власть – это хорошие обвинения, хороши тем, что я офицер ВСУ. Я давала клятву украинскому народу защищать землю, отнюдь не украинской власти. Я виню украинскую власть в преступлениях против народа, в смертях за период действия преступной власти Порошенко», - добавила Савченко.

Напомним, ранее сегодня во время выступления в парламенте Луценко заявлял, что Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Сегодня ее исключили из комитета по нацбезопасности. Позже генпрокурор внес в Верховную Раду три представления на нардепа.

О подозрениях в адрес Савченко заговорили после спецоперации по задержанию Владимира Рубана. Его также подозревают в подготовке терактов в центре Киева, в частности в Верховной Раде. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. Позже Савченко заявила, что готова взять его на поруки.