К Международному дню счастья в ООН составили рейтинг самых счастливых стран мира. Украина в этом списке опустилась на 138-ю позицию, но, как отмечают составители рейтинга, на то есть объективные причины.

В новый рейтинг счастливых государств попали 156 стран. Уровень счастья оценивался по результатам опросов компании Gallup в 2015—2017 годах (ощущение свободы, участие граждан в благотворительности, наличие поддержки от друзей или родственников, мнение о распространенности коррупции), а также по ряду объективных количественных показателей: доходы жителей, средняя ожидаемая продолжительность жизни в регионе, сообщают Факты.

Наиболее стремительно в рейтинге-2018 опустилась Венесуэла. Также более несчастными стали жители Украины, Йемена, Сирии, Малави. Как объясняют составители рейтинга, в рейтинге-2018 учитывались данные за 2015−2017 год в сравнении с положением граждан в 2008—2010 годах. В перечисленных пяти странах за указанный период снизилась средняя ожидаемая продолжительность жизни, а также имели место экономические, политические и социальные потрясения.

Что касается оптимистически настроенных стран, то наиболее впечатляющий результат продемонстрировало Того. Эта африканская страна в прошлый раз была на последнем месте, а к 2018 году поднялась сразу на 17 позиций.

Самой счастливой страной в 2018 году признана Финляндия, сместившая с первого места Норвегию. В ТОП-10 также вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Напомним, Украина за год улучшила позиции в рейтинге «несчастных стран».