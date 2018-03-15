также в разделеОбщество
15 марта. Картина дня 8
На Закарпатье расцвели шафраны 17
В Украине отложили отключение аналогового телевидения 25
Топ-менеджера «Ощадбанка» разоблачили на хищении 16,7 миллиона 13
Синоптики назвали дату весеннего потепления 178
Снайперы в «Украине»: Савченко заявила, что перепутала Парубия с Пашинским 82
НАБУ взялось за юриста Порошенко 65
Украина готова обменять около 20 россиян на узников Кремля 32
МИД требует от Euronews исправить сюжет о визите Путина в Крым 126
Шкиряк подозревает, что пленение Савченко было «театральным представлением» 131
ГПУ проверит конкурс по продаже лицензий на 4G 41
Медведчук верит, что нападения радикалов на храмы не поколеблют веру украинцев 29
В Варшаве считают, что за взрывом на Мемориале орлят стоит Россия 28
Суд вынес приговоры банде «днровцев», которые пытали и грабили жителей Донетчины 38
Адвокат предположил, на кого могут обменять Агеева 35
Розенблат хочет через суд выяснить, является ли «агент Екатерина» сотрудником НАБУ 37
Луценко: Савченко планировала теракт в Раде 137
НАБУ открыло материалы дела по б/у двигателям для армии 119

К Международному дню счастья в ООН составили рейтинг самых счастливых стран мира. Украина в этом списке опустилась на 138-ю позицию, но, как отмечают составители рейтинга, на то есть объективные причины.

В новый рейтинг счастливых государств попали 156 стран. Уровень счастья оценивался по результатам опросов компании Gallup в 2015—2017 годах (ощущение свободы, участие граждан в благотворительности, наличие поддержки от друзей или родственников, мнение о распространенности коррупции), а также по ряду объективных количественных показателей: доходы жителей, средняя ожидаемая продолжительность жизни в регионе, сообщают Факты.

Наиболее стремительно в рейтинге-2018 опустилась Венесуэла. Также более несчастными стали жители Украины, Йемена, Сирии, Малави. Как объясняют составители рейтинга, в рейтинге-2018 учитывались данные за 2015−2017 год в сравнении с положением граждан в 2008—2010 годах. В перечисленных пяти странах за указанный период снизилась средняя ожидаемая продолжительность жизни, а также имели место экономические, политические и социальные потрясения.

Что касается оптимистически настроенных стран, то наиболее впечатляющий результат продемонстрировало Того. Эта африканская страна в прошлый раз была на последнем месте, а к 2018 году поднялась сразу на 17 позиций.

Самой счастливой страной в 2018 году признана Финляндия, сместившая с первого места Норвегию. В ТОП-10 также вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Напомним, Украина за год улучшила позиции в рейтинге «несчастных стран».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги